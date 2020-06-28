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Глава держави щодо ситуації в Луцьку: Робимо все, щоб звільнити громадян

21 липня 2020 року - 14:24

Глава держави щодо ситуації в Луцьку: Робимо все, щоб звільнити громадян

Над звільненням громадян, які перебувають у захопленому автобусі в Луцьку, працюють професіонали, ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави зазначив, що знає про всі деталі розвитку ситуації із захопленням автобуса в обласному центрі Волині.

«Працюють професіонали. Робимо все, щоб звільнити наших заручників. Зараз ведуться переговори з людиною, яка захопила заручників, тому не можу говорити про деталі», – сказав Президент.

Він також повідомив, що в Луцьку працюють співробітники МВС, СБУ, залучені представники Офісу Президента.

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