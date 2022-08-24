Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2022 року - 09:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави та перша леді взяли участь у «Молитві за Україну»

24 серпня 2022 року - 11:07

Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України

24 серпня 2022 року - 10:56

У День Незалежності Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

24 серпня 2022 року - 10:25

Привітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2022 року - 09:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента і першої леді у заходах з нагоди Дня Незалежності України
Участь Президента і першої леді у заходах з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2022 року - 11:15

Перейти до всіх галерей

Глава держави та перша леді взяли участь у «Молитві за Україну»

24 серпня 2022 року - 11:07

Глава держави та перша леді взяли участь у «Молитві за Україну»

Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь в урочистому заході з нагоди Дня Незалежності «Молитва за Україну», що відбувся в Софійському соборі в Києві.

Камерний хор виконав «Отче наш». Після цього предстоятелі церков і керівники релігійних організацій помолилися за Україну та виголосили виступи. Вони побажали якнайшвидшого настання миру, а також сили українському народові, щоб вистояти в час важких випробувань.

Після закінчення виступів хор виконав духовний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни!».

Глава держави привітав предстоятелів церков і керівників релігійних організацій з Днем Незалежності й подякував за духовну підтримку українського народу.

ф

Участь Президента і першої леді у заходах з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2022 року - 11:15
Версія для друку