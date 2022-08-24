Глава держави та перша леді взяли участь у «Молитві за Україну»

Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь в урочистому заході з нагоди Дня Незалежності «Молитва за Україну», що відбувся в Софійському соборі в Києві.

Камерний хор виконав «Отче наш». Після цього предстоятелі церков і керівники релігійних організацій помолилися за Україну та виголосили виступи. Вони побажали якнайшвидшого настання миру, а також сили українському народові, щоб вистояти в час важких випробувань.

Після закінчення виступів хор виконав духовний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни!».

Глава держави привітав предстоятелів церков і керівників релігійних організацій з Днем Незалежності й подякував за духовну підтримку українського народу.