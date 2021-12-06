Глава держави та перша леді взяли участь в урочистостях з нагоди ювілею Української асоціації футболу

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена відвідали урочистості з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу. У святковому заході також взяли участь президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін та видатні українські футболісти різних років.

Глава держави привітав Українську асоціацію футболу з ювілеєм, побажав вітчизняному футболу нових перемог і наголосив, що держава підтримуватиме спортсменів.

«Ми вітаємо всіх вас із цим святом. Футболістів, тренерів, лікарів, масажистів, адміністраторів, футбольних функціонерів, власників і менеджерів футбольних команд, спортивних журналістів, коментаторів і прекрасні голоси, які оголошують рахунок під час матчів на українських стадіонах. Нехай цей рахунок завжди буде на вашу користь», – сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів, що наступного року заплановано розпочати будівництво поблизу Києва Навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу – дитячих, юнацьких, жіночих команд.

Глава держави зауважив, що Україна має позитивний досвід реалізації проектів європейського рівня, зокрема проведення фінальної частини Євро-2012, відбіркових футбольних матчів чемпіонату Європи, Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

За його словами, наша країна також надзвичайно зацікавлена в можливості проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

«Ми готові бути господарями фіналів Ліги Європи, Ліги конференцій, фіналу Ліги націй, жіночого чемпіонату Європи. Все це не мрії. Все це – наші плани та цілі», – наголосив Глава держави.