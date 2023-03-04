Глава держави у Львові зустрівся з міністрами закордонних справ Нідерландів та Естонії

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

Глава держави подякував за вагому оборонну, фінансову, енергетичну та правову підтримку, яку Нідерланди та Естонія надають Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми постійно відчуваємо вашу підтримку, Прем’єр-міністра Марка Рютте, нідерландського суспільства», – зазначив Президент під час зустрічі з Вопке Гукстрою.

Володимир Зеленський поінформував голову МЗС Нідерландів про ситуацію на передовій та потреби сил оборони України, наголосивши на важливості швидкого ухвалення відповідних рішень з боку партнерів.

Співрозмовники відзначили спільність підходів України та Нідерландів стосовно того, що встановлення сталого й справедливого миру в нашій країні неможливе без притягнення до відповідальності всіх винних у злочині агресії.

Глава держави подякував за рішення нідерландського уряду щодо створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України.

«Це важливий крок до створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії», – переконаний він.

Володимир Зеленський також високо оцінив нещодавнє рішення уряду Нідерландів про розміщення в Гаазі офісу міжнародного реєстру збитків.

«Розглядаємо цей реєстр як невіддільну частину компенсаційного механізму, запропонованого Україною», – сказав Президент.

Співрозмовники обмінялися думками стосовно імплементації ініціативи України щодо формули миру та підготовки глобального саміту з її реалізації.

Глава держави подякував Нідерландам за підтримку української мирної ініціативи та готовність взяти на себе лідерство у питанні відновлення справедливості.

Під час зустрічі також ішлося про актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Володимир Зеленський окреслив очікування нашої країни від Вільнюського саміту НАТО та започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС.

Під час спілкування з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу Президент України наголосив, що відновлення справедливості, притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді українського народу є принциповим питанням для нашої держави.

Зокрема, це є важливою складовою формули миру, і Україна вдячна Естонії за рішучу готовність її імплементувати.

Володимир Зеленський подякував Естонії за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву та своєчасну підтримку нашої держави в захисті територіальної цілісності та незалежності.

Він відзначив суттєву оборонну та гуманітарну допомогу з боку Естонії.

«Україна особливо цінує медичну та реабілітаційну допомогу нашим пораненим, проведення навчально-тренувальних місій для українських військових, а також підтримку українців, які через війну виїхали до Естонії», – сказав Глава держави.

Сторони наголосили на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на РФ.

Володимир Зеленський подякував Урмасу Рейнсалу за тверду підтримку євроінтеграційних прагнень України, зокрема з метою якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС, а також відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.