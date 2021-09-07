Глава держави утворив Раду з молодіжних питань – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 462/2021, яким утворив Раду з молодіжних питань. Вона функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при Главі держави.

Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури.

До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Згідно з указом, у місячний строк на розгляд Президента України мають бути подані пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проект Положення про неї.