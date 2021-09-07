Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті
Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті

7 вересня 2021 року - 15:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави утворив Раду з молодіжних питань – указ

13 вересня 2021 року - 11:03

Вітання Президента воїнам-танкістам, ветеранам танкових військ та працівникам танкобудівної галузі України

12 вересня 2021 року - 10:08

Президент України: Я впевнений, що наша держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор

11 вересня 2021 року - 23:05

Президент України та президент МОК обговорили Олімпіаду у Токіо та кандидата на проведення наступних ігор

11 вересня 2021 року - 22:04

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України та першої леді в урочистій церемонії з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету
Участь Президента України та першої леді в урочистій церемонії з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету

11 вересня 2021 року - 23:01

Перейти до всіх галерей

Глава держави утворив Раду з молодіжних питань – указ

13 вересня 2021 року - 11:03

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 462/2021, яким утворив Раду з молодіжних питань. Вона функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при Главі держави.

Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури.

До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Згідно з указом, у місячний строк на розгляд Президента України мають бути подані пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проект Положення про неї.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №462/2021

Про Раду з молодіжних питань
Версія для друку