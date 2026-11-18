Дорогий Фрідріху, пане канцлере!

Емманюелю, пане Президенте!

Енді, пане Прем’єр-міністре!

Стіве, Джареде!

Шановні присутні, наші команди, шановні журналісти!

Сьогодні в нас дуже важлива зустріч, зустріч сильна була нашої Коаліції охочих – понад 40 учасників, – і ми постаралися зробити цю зустріч максимально конкретною. Зараз треба абсолютно всім зосередитись, забезпечити нашій державі й нашій дипломатії всю необхідну підтримку. Я хочу подякувати Фрідріху за підтримку, за організацію цього засідання. Саме такий сигнал: більше підтримки для України, і особливо зараз, перед зимою, – це те, що може схилити Росію бути більш конструктивною в будь-яких перемовинах. Дякуємо всім партнерам, які готові бути активними, всім, хто демонструє справді лідерську підтримку та постійну спільну роботу, щоб ми вистояли, вистояли в цій війні, щоб наблизили мир, щоб зробили безпеку після цієї війни гарантованою для України. Я вдячний канцлеру і всій Німеччині. Я дякую Франції. Я дякую Британії. Ми дякуємо Сполученим Штатам Америки і всім країнам і лідерам, які сьогодні були тут і підтримують наш народ.

Я вдячний Євросоюзу: напередодні ухвалене рішення про 45 мільярдів євро підтримки додатково на наступний рік. Це дуже суттєво. Єврокомісія почала цю роботу, і важливо, щоб країни ЄС підтримали. Була на цьому тижні також зустріч Контактної групи, і цей «Рамштайн» додав нашому захисту. Ми дуже вдячні за це. Буде також 22-й пакет санкцій Європейського Союзу, ще нові національні санкції – Європа продовжить санкційну роботу. Це корисно.

Сьогодні було п’ять пріоритетів. Перше – протиповітряна оборона. Починаючи із середини літа цього року Путін постійно нарощує атаки, і особливо небезпечної зброї – балістики та реактивних «шахедів». Ми потребуємо особливих спільних дій, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни увесь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв. Деескалація щодо енергетики, деескалація в Чорному морі, інші формати припинення вогню – на все в Росії відповіли одне: відмовились. Кожного дня – удари Росії по Україні, тільки за сьогодні – десятки поранених. І, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. В Києві російський «шахед» пошкодив Володимирський собор – одну з найбільш важливих церков не тільки України, усієї нашої частини Європи… Пошкоджені також будівлі посольств Австрії та Нідерландів. Тому захист наших міст і сіл, захист нашої енергетики, захист нашої логістики, мостів – це справді перший пріоритет. Усі партнери сьогодні погодились, що треба посилити наш захист, і будуть рішення – будуть пакети підтримки. Сьогодні є відповідні домовленості.

Друге – F-16 та інша бойова авіація. Ми працюємо з партнерами, щоб було більше наших літаків, які власне і збивають реактивні «шахеди». Країни розуміють, як можуть допомогти, у які строки це потрібно. Наші команди займуться цим питанням.

Третє – у нас у Європі має бути достатньо власних складових захисту. Це стосується антибалістики – у нас є антибалістична програма FREYJA, – супутникового зв’язку та інших речей, без яких просто неможливо гарантувати силу, самостійність Європи. Дякую партнерам, які працюють разом із нами по кожному із цих дуже важливих напрямів. Усі відзначають, що українські позиції на фронті зараз сильні. Щодо ППО та бойової авіації треба серйозно всім нам попрацювати. Кожна наша спільна програма, кожен спільний проєкт – це те, що додає сил не тільки одній Україні, але всім у Європі. Сьогодні це чітко відчувалось.

Четверте – це, звісно, усі дипломатичні зусилля, які є цими тижнями і цими місяцями. На зустрічі Коаліції були сьогодні наші американські партнери: був Стів та був Джаред. Є рішення, що європейці будуть у форматах перемовин із росіянами. Це важливо. Саме Україна найбільш активно просувала цей підхід – що Європа має бути в усіх перемовинах. Зараз це досягнуто. Європу будуть представляти п’ять країн плюс Європейський Союз і НАТО, і Америка повністю розуміє, чому потрібна сильна та скоординована участь Європи в перемовинах. Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч – і вже має бути чотиристороння зустріч: Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо. Адженда на зустріч має бути спільно нами всіма пропрацьована і затверджена, на наш погляд, – і Україна, і Європа, і Америка. І ми разом маємо робити відповідні кроки, щоб Росія просто займалась важливою роботою, дуже предметною, а не розтратою часу. Це дуже для нас важливо, бо гинуть люди, наші українці. І не хочеться, щоб Росія затягувала все це на зиму. Потрібен тиск. Європа готова з новими санкціями, готова з новими кроками на підтримку України, Українського народу. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію. Ми на це дуже розраховуємо.

І п’яте. Сьогодні ми дуже предметно говорили про гарантії безпеки Україні. Я вдячний країнам Е3, вдячний усім нашим партнерам, які чітко кажуть, що найкраща гарантія безпеки Україні – і насправді гарантія всій Європі – це членство в НАТО. Саме НАТО і ЄС були й будуть основами європейської архітектури безпеки. І всі ми розуміємо, що з українською силою, з українським досвідом, з українськими технологіями НАТО і ЄС будуть значно надійнішими захисниками європейського способу життя і європейської безпеки. Членство України у Євросоюзі – це теж гарантія безпеки для всіх нас, цілком конкретна. Як і НАТО. Треба цю реальність усім визнати – фактично ми до цього всі підходимо. І саме в цьому відповідь, як зробити, щоб війни у Європі більше не було на десятки років. Подальша робота над гарантіями безпеки має базуватися на таких речах, як повна інтеграція України у Євросоюз – і треба прискорити цю інтеграцію, ми представляємо партнерам формати рішень щодо цього – і гарантії безпеки Україні на основі того, чим є НАТО.

Ми дякуємо всім, хто нам допомагає!

Дякуємо всім нашим партнерам і друзям за підтримку, всім учасникам сьогоднішньої зустрічі в Берліні.

Слава Україні!