Глава держави відвідав музей миру в Хіросімі та поклав квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування

﻿﻿У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський відвідав Меморіальний музей миру у Хіросімі.

Глава держави оглянув експозиції музею та зробив запис у книзі почесних гостей.

Музей створено містом для того, щоб розповісти людям про трагедію бомбардування Хіросіми 6 серпня 1945 року. Він відкрився в 1950-му. У музеї зібрано речі загиблих та інші свідчення атомного вибуху, відвідувачам розповідають про події, пов’язані з бомбардуванням міста. У східному крилі музею розміщені експозиції, що показують Хіросіму до та після вибуху, розповідають про перебіг війни та обставини, що призвели до бомбардування, а також про зусилля мешканців, спрямовані на повну ліквідацію ядерної зброї.

Крім того, Президент України та Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Лідери оглянули меморіал та ознайомилися з його історією.

Меморіал виконаний у вигляді кам'яної арки у стилі стародавніх японських глиняних фігур ханіва. Він містить символічний надгробок і список усіх людей, які загинули внаслідок атомного вибуху 6 серпня 1945 року. На меморіалі викарбувані слова «Спочивай у мирі! Ми більше не повторимо цієї помилки!»