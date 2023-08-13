Глава держави відвідав стабілізаційний пункт, де надають допомогу захисникам, пораненим на Бахмутському напрямку

У межах робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

Глава держави оглянув приміщення й оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками.

Командування стабпункту розповіло Президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.

Володимир Зеленський відзначив нагородами пораненого бійця 3-ї окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22-ї окремої механізованої бригади.

«Маю честь бути сьогодні тут. Дуже дякую вам, хлопці, за ваш героїзм. Дякую за те, що захищаєте життя всіх наших людей. Пишаюся тиснути руку й бути тут для особистого нагородження вас. Бережіть себе. Дякую вам і бажаю головного – перемоги», – сказав Глава держави.