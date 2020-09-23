Глава держави вимагає, щоб медики отримали обіцяні підвищені зарплати вже цього місяця

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб медики вже цього місяця отримали підвищені зарплати. Глава держави наголосив на цьому під час селекторної наради з Прем'єр-міністром, урядовцями та представниками правоохоронних органів.

Президент акцентував увагу на тому, що нині надто мало лікарень уклали угоди з Національною службою здоров’я України для отримання доплат, і Міністерство охорони здоров’я має тримати цей процес під контролем.

«Вже кінець місяця, і медпрацівники за декілька днів мають одержувати зарплати, а згідно з даними, які я отримав, договорів про доплату медикам підписано менше ніж на чверть від поданих заявок. Залишається відкритим питання і щодо забезпечення понад 80% ліжок киснем для хворих на COVID-19. Усі ці питання мають бути вирішені», – наголосив Глава держави.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Національна служба здоров'я України почала проводити оплати закладам за укладеними договорами для забезпечення доплат медичним працівникам з 25 вересня.

«Протягом наступних двох днів 500 закладів охорони здоров'я отримають кошти. Інші заклади отримають їх після підписання ними контрактів до кінця тижня. Важливо зазначити, що понад 200 закладів ще досі не подали пропозиції про укладення договору з НСЗУ, що унеможливлює вчасну виплату доплат медичним працівникам. Контроль за виплатами – особисто на міністрі охорони здоров'я», – доповів очільник уряду.

Також під час наради було наголошено на необхідності вирішення питання з лікарнями другої хвилі та їхнім забезпеченням. Крім того, Національна служба здоров'я підписала менш ніж половину договорів про фінансування закладів охорони здоров’я, які його недоотримали у зв'язку з ІІ етапом реформи.