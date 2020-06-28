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Глава держави: Вимагаю від Генпрокурора та голови МВС вжиття невідкладних заходів для недопущення ескалації вуличного насильства

4 липня 2020 року - 21:00

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

Глава держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

«Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях.

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