Глава держави вніс на розгляд Верховної Ради низку законопроектів щодо економічного паспорта

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про економічний паспорт», який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь.

Згідно з документом, Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам.

Активи учасників Фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду.

Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

Після досягнення громадянином України повноліття ці виплати можуть використовуватися на:

1) навчання в закладах освіти України;

2) купівлю власного житла на території України;

3) переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення;

4) лікування (при досягненні 18-річного віку).

Також Глава держави подав на розгляд парламенту пов’язані з попереднім законопроекти: «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь».

Цими документами пропонується врегулювати питання здійснення державних внесків до системи економічного паспорта, звільнення від оподаткування коштів, залучених на користь учасників Фонду, та доходу, одержаного платником податку з Фонду, а також питання, пов'язані з порушенням інтересів учасників Фонду.

Ухвалення та реалізація цих законів дасть змогу інвестувати в українську молодь і водночас створить умови для розвитку економіки та освіти в Україні.

«Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, дадуть їм більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії. Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків», – зауважив Президент.

Крім того, з початком здійснення Фондом перших виплат збільшиться попит на нерухомість, а також на інвестування у пенсійні фонди, що стане потужним поштовхом для розвитку ринку нерухомості та накопичувальної пенсійної системи.

«Можливість використовувати кошти на лікування допоможе дітям з тяжкими хворобами покрити – хоча б частково – необхідні витрати. При цьому батьки зможуть самостійно обрати заклад, де можна отримати таку допомогу. Це сприятиме розвитку відповідних медичних послуг», – зазначив Володимир Зеленський.