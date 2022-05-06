Глава держави вручив нагороди військовим і членам родин загиблих захисників, яким присвоєно звання Героя України, а також першим кавалерам Хреста бойових заслуг

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин захисників, удостоєних цього звання посмертно. Глава держави також вручив перші відзнаки «Хрест бойових заслуг».

Урочиста церемонія вже традиційно відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні Україна відзначає День піхоти – свято хоробрих, рішучих людей, чия служба є фундаментом української армії.

Як зазначив Президент, цей день є особливим і для нього особисто, оскільки його дід пройшов бої Другої світової війни саме піхотинцем.

«Я добре пам’ятаю його силу, міцне рукостискання, яке для мене, тоді ще маленького хлопчика, було незабутнім. Бо попри прострелену на війні руку він зберіг свою силу. Зберіг міцність піхотинця», – пригадав він.

Глава держави наголосив, що сьогодні у війні поти російських загарбників українські піхотинці блискуче виконують поставлені перед ними завдання.

Президент повідомив, що підписав указ, яким засновано спеціальну відзнаку «За мужність та відвагу», і першими її отримали частини Сухопутних військ Збройних Сил України: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Крім того, Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України – Хрест бойових заслуг, запроваджені указом Глави держави.

«Цілком справедливо, що така нагорода встановлена саме зараз у нашій державі. Українці завжди цінували та відзначали бойові заслуги. Ми маємо велику героїчну спадщину, а отже, і традиції бойових нагород», – наголосив він.

Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню.

Відзнаку також отримали заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.

Президент зазначив, що відвага й мудрість, бойова результативність цих людей у війні за Україну дають усім нашим громадянам особливу надію на перемогу.

Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно.

Зокрема, найвищі нагороди отримали майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус та старший сержант Олександр Ключка, які відзначилися наприкінці березня в Київській області під час бою з колоною бронетанкової техніки противника. Завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД та БМП ворога.

Серед відзначених – молодший лейтенант Ігор Дикун. 23 березня під час бою в районі міста Ірпеня, він, виконуючи обов’язки заступника командира зведеної роти, зазнав вогнепального поранення. Попри це продовжував бій, особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника.

Полковник Сухопутних військ Роман Мамавко після поранення командира прийняв керівництво бригадою та протягом двох місяців повномасштабної агресії Росії відмінно керує її підрозділами.

Також був відзначений полковник Сухопутних військ Павло Федосенко. Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова.

Підполковник Олександр Яковенко був нагороджений за те, що підрозділи окремого штурмового батальйону під його командуванням з початком повномасштабної збройної агресії Росії проти України під час бойових дій у Донецькій області успішно знищували особовий склад, бронетехніку та автомобілі, завдали втрат ворожим підрозділам.

Орден «Золота Зірка» з рук Президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника на Київщині та зупинено його просування.

У ніч на 12 березня 2022 року для недопущення прориву та з метою зміцнення оборони підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі із Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, що змусило ворога застосувати РСЗВ «Град». Унаслідок цього підрозділ зазнав санітарних втрат. 13 березня під час евакуації потерпілих противник здійснив обстріл. Андрій Норов дістав поранення, несумісні з життям.