Глава держави вшанував пам’ять генерального директора КБ «Південне» Олександра Дегтярева

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» Олександром Дегтяревим.

Церемонія відбулася в Палаці культури машинобудівників у місті Дніпрі.

Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття.

Президент наголосив, що смерть Олександра Дегтярева – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

«Це був великий український конструктор, видатний учений. Він багато чого зробив. Був директором КБ «Південне» багато років поспіль, починав з інженера. Мої співчуття рідним і близьким», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави ініціював присвоєння Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно.

«Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі», – сказав Президент.

Він зауважив, що надбання таких людей, як Олександр Дегтярев, залишається в історії держави.

«Головне сьогодні – не забувати та підтримувати підприємство. Я обіцяю, що це обов’язково буде зроблено», – запевнив Володимир Зеленський.

Також Глава держави наголосив на важливості розвитку космічної галузі України. Він зазначив, що останніми роками цій галузі приділялося надто мало уваги.

«Я думаю, що у нас є великі шанси, тому що розум нікуди не дівся, а знання передавали молодим учням. Тому обов’язково будемо розвивати напрямок, країна повинна будувати ракети, будувати та запускати свої супутники», – сказав Володимир Зеленський.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Олександр Дегтярев пішов з життя 24 листопада. Трудову діяльність він розпочав на Державному підприємстві «Конструкторське бюро «Південне» 1975 року. Працюючи до 1992-го у проектному комплексі, Олександр Дегтярев пройшов школу проектування, конструювання та експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного й космічного призначення. Займався практичною реалізацією проектів модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейств «Зеніт», «Дніпро», низки космічних апаратів і супутникових систем. Зробив суттєвий внесок у створення відомих ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації – «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро». Активна участь Олександра Дегтярева в реалізації базових проектів підприємства та пошуку нових напрямків діяльності принесла відчутні результати та сприяла подальшому розвитку КБ «Південне» та ракетно-космічної галузі України.