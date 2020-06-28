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Глава держави: Всім населеним пунктам, які постраждали від повені та пожежі, обов’язково допоможуть

8 липня 2020 року - 17:16

Глава держави: Всім населеним пунктам, які постраждали від повені та пожежі, обов’язково допоможуть

Необхідну допомогу отримають усі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней на заході України, а також ті, що постраждали від лісової пожежі на Луганщині, запевнив Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Глава держави зазначив, що рятувальники, які працюють над ліквідацією вогню на Луганщині, змогли оперативно дістатися до постраждалих сіл завдяки відремонтованій дорозі Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

«Завдяки цій дорозі – вона побудована – всі пожежники доїхали. Всі дуже дякують», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Володимир Зеленський наголосив, що всі населені пункти, які постраждали внаслідок повеней, також отримають необхідну допомогу.

«Є голови обласних державних адміністрацій, які є «очами» в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите – всім селам, які постраждали від повені, обов’язково допоможуть», – зазначив Президент.

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