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Участь Президента України в церемонії запалення ханукальних свічок
Участь Президента України в церемонії запалення ханукальних свічок

7 грудня 2023 року - 17:34

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Глава держави взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок

7 грудня 2023 року - 18:14

Глава держави взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок

З нагоди початку єврейського свята Ханука Президент Володимир Зеленський разом із представниками єврейського духовенства України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок.

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький запалив велику центральну свічку ханукії та промовив благословення на івриті. Після цього на ханукії запалили одну лампадку.

Шмуель Камінецький нагадав про значущість свята Хануки, яке символізує можливість дива.

Голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Мейєр Стамблер також зазначив, що головним меседжем Хануки є розповідати світу про дива.

«І ви, пане Президенте, з вашим лідерством можете розповісти світові про диво України», – сказав він.

Зі свого боку Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки.

«Це свято – про перемогу сили духу. І це найголовніше. Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги», – зазначив Глава держави.

На церемонії були присутні: голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер, заступник голови Ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман, головний рабин єврейської релігійної громади центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Ужгорода Менахем Мендель Вільгельм, головний рабин Житомира Шломо Вільгельм, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин синагоги Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович.

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Участь Президента України в церемонії запалення ханукальних свічок

7 грудня 2023 року - 17:34
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