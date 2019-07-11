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Глава держави закликав мера Києва Віталія Кличка розрахуватися за трамваї з дніпровським підприємством

12 липня 2019 року - 17:22

Глава держави закликав мера Києва Віталія Кличка розрахуватися за трамваї з дніпровським підприємством

Проводячи закупівлі, представники влади повинні віддавати перевагу вітчизняному виробнику. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час відвідання ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» у Дніпрі.

Спілкуючись із працівниками підприємства, Глава держави отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за поставлені місту трамваї. Володимир Зеленський одразу зателефонував меру столиці Віталію Кличку.

«Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до Президента, я телефоную вам», – сказав він під час розмови.

«Але найголовніше питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її сплатити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участі. Тобто умови прописані під постачання з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас у пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо», – наголосив Президент.

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