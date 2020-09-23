Глава держави заохочує побудову в Україні реабілітаційних центрів для учасників бойових дій

У межах робочої поїздки на Рівненщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми для учасників бойових дій на Донбасі, що діє на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни.

Подібний центр є першим у системі охорони здоров’я та працює з грудня 2017 року. Він розрахований на 50 ліжок, штатна чисельність працівників – 66 осіб.

Тут приймають учасників бойових дій з усієї України з наслідками важких черепно-мозкових та спінальних травм, які потребують тривалого лікування та реабілітації. У центрі можуть проводити діагностику, надавати висококваліфіковану медичну допомогу, а також медичну, психологічну, психосоматичну й соціальну реабілітацію.

Центр оснащений сучасним реабілітаційним обладнанням і тренажерами, працюють три зали фізичної реабілітації. Пацієнти займаються в басейні, де роблять перші кроки після травмування, відновлюють рух.

Загалом госпіталь ветеранів війни має 240 ліжок. Щороку в ньому стаціонарно лікуються майже 5 тисяч ветеранів.

Глава держави ознайомився з етапами та умовами відновлення й соціалізації бійців після надзвичайно складних травм.

«Подивіться на ці умови, які були створені. Ось такими мають бути реабілітаційні заклади. Тут дякують за фахівців та умови», – відзначив уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами АТО та вручив двом героям цінні подарунки.

Він наголосив, що українці завжди будуть вдячні й нашим воїнам, які зберегли державну самостійність, і лікарям, які допомагають усім постраждалим на війні зберегти життя та відновитися.

«Молодці. Такі сильні люди. Дякую вам. Одужуйте – це найголовніше. Якнайшвидшого одужання», – побажав Президент України пацієнтам центру.

Керівництво госпіталю розповіло Володимиру Зеленському, що наразі в комплексі необхідно реконструювати терапевтичний корпус. Ідеться про будівництво переходу, що з’єднує лікувальний корпус закладу, де розміщений Республіканський центр, із фізіотерапевтичним корпусом. Для цього необхідно майже 20 млн грн. Зведення може зайняти приблизно рік.

«Я скажу Прем'єр-міністру, щоб розглянув це питання. Це ж насамперед життя, умови та здоров'я наших воїнів», – зазначив Глава держави.

Оновлення дасть змогу пацієнтам з обмеженими фізичними можливостями безперешкодно переміщатися корпусами закладу та значно покращить надання медичної, фізичної, психологічної реабілітації учасникам бойових дій. Це вкрай необхідно особливо в холодну пору року, адже через обмежені можливості пересування пацієнти хворіють від переміщень надворі.

Під час візиту Президент України висловив ідею побудови декількох подібних госпіталів для учасників бойових дій. А тому дав доручення обласній владі підрахувати вартість госпіталю ветеранів на Рівненщині. Це дасть розуміння, скільки коштів необхідно для створення подібних закладів.

«По всій країні, де потрібні ці центри, зробимо програму. До речі, можемо думати про наступний рік. У цьому році ухвалюється бюджет – ще не ухвалили. Мені здається, це правильно. Головне, щоб фахівці були», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, Глава держави пообіцяв посприяти госпіталю в закупівлі техніки для комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії.

Окремо Володимир Зеленський обговорив з членами родин загиблих на війні ключові проблеми, з якими вони стикаються. Глава держави підтримав ідею надати можливість учасникам бойових дій отримати грошові компенсації замість землі під забудову, на яку вони мають право. Також Президент виступив за створення умов пільгового кредитування для ветеранського бізнесу в області.

Володимир Зеленський також підтримав пропозицію щодо визначення компенсації на комунальні послуги на державному рівні, щоб не допустити в майбутньому виплату недостатніх компенсацій від місцевої влади.