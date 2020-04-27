Глава держави заслухав інформацію щодо планів з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні

Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Глава держави оглянув пожежну техніку та поцікавився умовами роботи рятувальників.

Володимир Зеленський поспілкувався з вогнеборцями та висловив їм подяку. Він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням. Пожежники повідомили, що задоволені їжею.

«Ми вам дуже вдячні й поважаємо вас за вашу роботу», – сказав Президент.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашником.

Посадовець проінформував Президента про заходи з запобігання пожежам на цій території.

«Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви», – зазначив Сергій Калашник.

Також він розповів про розвиток туристичного потенціалу Зони відчуження й наголосив, що займеться планами створення міжнародного привабливого іміджу цього об’єкта. Голова Держагентства зазначив, що задля залучення туристів після карантину в Чорнобильській зоні треба покращити інфраструктуру.

Президент запропонував керівнику Чорнобильської зони відчуження представити план розвитку цієї території.