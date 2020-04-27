Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента щодо підтримки українців під час епідемії COVID-19
Звернення Президента щодо підтримки українців під час епідемії COVID-19

27 квітня 2020 року - 18:20

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак зустрівся з сім’ями незаконно утримуваних українців

28 квітня 2020 року - 16:30

Президент підписав закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

28 квітня 2020 року - 14:53

Президент – міністру охорони здоров’я: Лікарні та пацієнти повинні мати все для протидії коронавірусу

28 квітня 2020 року - 13:24

Олена Зеленська взяла участь у соціальній кампанії МОЗ «Підтримую лікарів»

27 квітня 2020 року - 20:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент України Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську зону відчуження
Президент України Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську зону відчуження

26 квітня 2020 року - 15:14

Перейти до всіх галерей

Глава держави заслухав інформацію щодо планів з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні

26 квітня 2020 року - 16:23

Глава держави заслухав інформацію щодо планів з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні

Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Глава держави оглянув пожежну техніку та поцікавився умовами роботи рятувальників.

Володимир Зеленський поспілкувався з вогнеборцями та висловив їм подяку. Він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням. Пожежники повідомили, що задоволені їжею.

«Ми вам дуже вдячні й поважаємо вас за вашу роботу», – сказав Президент.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашником.

Посадовець проінформував Президента про заходи з запобігання пожежам на цій території.

«Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви», – зазначив Сергій Калашник.

Також він розповів про розвиток туристичного потенціалу Зони відчуження й наголосив, що займеться планами створення міжнародного привабливого іміджу цього об’єкта. Голова Держагентства зазначив, що задля залучення туристів після карантину в Чорнобильській зоні треба покращити інфраструктуру.

Президент запропонував керівнику Чорнобильської зони відчуження представити план розвитку цієї території.

ф

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чорнобильську зону відчуження

26 квітня 2020 року - 15:14
Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні, 26 квітня 2020 року
Версія для друку