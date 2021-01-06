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Глава держави затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва

18 січня 2021 року - 20:59

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 18/2021 «Про персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва».

Згідно з документом, очолила Раду заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.

Глава держави своїм указом № 582/2020 від 22 грудня 2020 року утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.

Під час першого засідання Ради, яке відбулося наприкінці грудня в Офісі Президента України, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак закликав учасників максимально швидко організувати роботу Ради, надати пропозиції щодо її персонального складу та в короткі строки підготувати рішення щодо розв'язання нагальних проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при Президентові України.

Він наголосив, що має бути побудований ефективний діалог з підприємцями для виправлення помилок і напрацювання конструктивних рішень.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №18/2021

Про персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва
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