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Глава держави: Завдяки програмі «Велике будівництво» вдалося зберегти 190 тис. робочих місць

22 лютого 2021 року - 14:52

Глава держави: Завдяки програмі «Велике будівництво» вдалося зберегти 190 тис. робочих місць

Реалізація Національної програми «Велике будівництво» допомогла зберегти в Україні близько 190 тисяч робочих місць під час обмежувальних заходів, пов’язаних з протидією пандемії COVID-19. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

Глава держави зазначив, що програма «Велике будівництво» стосується не лише спорудження об’єктів інфраструктури. Завдяки їй роботою було забезпечено велику кількість фахівців із суміжних галузей і професій, зокрема в період коронакризи, коли навіть у європейських країнах скорочувалися робочі місця та зростало безробіття.

«Ми ці програми порахували – якщо ми їх повністю зупинимо, ми втратимо близько 190 тисяч робочих місць плюс до того, що вже втрачало суспільство», – розповів Президент.

Глава держави наголосив, що в межах програми «Велике будівництво» у регіонах будують школи, стадіони, дитячі садки. За словами Володимира Зеленського, це велика програма, яку не слід обмежувати лише спорудженням доріг.

Він також зауважив, що значна частина програми – це реконструкція чи будівництво з нуля нових приймальних відділень у лікарнях, що допомагало в боротьбі з коронавірусом. Крім того, у час найбільшої нестачі захисних засобів для медиків і лікарень команда «Великого будівництва» допомагала в забезпеченні їхніх потреб.

Президент додав, що на фінансування робіт у межах програми «Велике будівництво» спрямовувалися кошти, отримані Україною від російського «Газпрому» за результатами Стокгольмського арбітражу.

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Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

22 лютого 2021 року - 11:56
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