Глава держави зустрівся з делегацією глобальної парламентської мережі «Об’єднані для України»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі «Об’єднані для України» (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.

Глава держави зазначив, що йому приємно зустрітися з друзями України, які відвідують нашу країну в такий визначальний час і були з нею з перших хвилин повномасштабної агресії Росії.

«Дуже дякую за ваш візит. Він є важливим сигналом підтримки. Ми раді, що маємо таких чудових партнерів, які допомагають нашій країні не втратити незалежність і життя наших людей. Адже люди – це наш найбільший пріоритет», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість збройної, дипломатичної, санкційної підтримки з боку європейської спільноти, а також подякував за ухвалені рішення щодо визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Окремо Глава держави акцентував на історичному рішенні про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та підтримку майбутнього членства нашої країни у Євросоюзі.

«Це мотивує українців жити, а Збройні Сили України – відстоювати територіальну цілісність держави на полі бою», – зазначив він.

Президент зауважив, що сьогодні в Україні існує надзвичайно велика підтримка набуття членства в ЄС і НАТО, чому немає альтернативи.

Володимир Зеленський наголосив, що після війни Україна потребуватиме надійних гарантій безпеки та неповторення подібної агресії. У зв’язку з цим, зокрема, надзвичайно важливо, щоб якомога більше держав світу підтримали українську формулу миру.