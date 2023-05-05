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Глава держави зустрівся з делегацією Венеціанської комісії

5 травня 2023 року - 21:01

Глава держави зустрівся з делегацією Венеціанської комісії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) на чолі з головою комісії Клер Базі Малорі, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував делегації за візит у цей непростий час та за плідну співпрацю між Україною й Венеціанською комісією у різних напрямах удосконалення українського законодавства.

Президент окремо висловив подяку за важливу допомогу Венеціанської комісії у впровадженні євроінтеграційних реформ у межах виконання нашою державою рекомендацій Європейської комісії, пов’язаних із наданням Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС.

Під час зустрічі було обговорено питання підготовки та імплементації законодавства, яке стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

«Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Це історична реформа, про яку навіть не йшлося за жодного іншого Президента. Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ», – заявив Володимир Зеленський.

Він висловив сподівання на підтримку з боку Венеціанської комісії на цьому шляху та впевненість в успішному реформуванні діяльності Конституційного Суду.

На зустрічі також було обговорено закони про деолігархізацію та про національні меншини.

Глава держави підтвердив готовність України продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів.

«Загалом у нас один напрям – реформи й перемога у будь-якому разі», – зазначив Президент.

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