Глава держави зустрівся з федеральним міністром оборони Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який перебуває в Україні з візитом.

Вітаючи очільника німецького оборонного відомства в Києві, Глава держави подякував йому за те, що перший закордонний візит він здійснює саме в Україну. «Дякую за цей сигнал підтримки України», – сказав він.

Президент високо оцінив солідарність і комплексну дієву допомогу в безпековій, політичній, фінансовій, енергетичній та інших галузях, яку Німеччина надає нашій державі в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.

«Україна надзвичайно зацікавлена в підтримці одного з лідерів Європейського Союзу – Німеччини. Особливо в цей час складних випробувань для нас. Ми вдячні за нещодавні рішення, за всі рішення», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави окремо відзначив довгоочікуване рішення ФРН про постачання Україні бойових танків Leopard та надання дозволу на їх передачу нашій державі третіми країнами, що відкриває шлях до створення міжнародної танкової коаліції. Він зазначив: «Нещодавні рішення щодо танкової коаліції й ініціатива від європейських друзів у співпраці з нашим Міністерством оборони – вона справді може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Треба розуміти, що це залежить від часу, від кількості й від сучасності техніки танкової коаліції».

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України в умовах ескалації Росією загарбницької війни.

«І авжеж пріоритет, над яким ми продовжуватимемо працювати, – це стійкість нашої армії. Сьогодні це найголовніший виклик», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував: щоб забезпечити ефективну відсіч під час нової фази російської агресії, захистити цивільне населення, українські міста та енергетичні мережі, необхідно, аби Україна якнайшвидше отримала увесь необхідний комплекс озброєння та військової техніки. Було також розглянуто низку практичних кроків із посилення захисту українського неба та зміцнення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини.

Під час зустрічі окремо обговорили важливість реалізації української формули миру для відновлення миру й стабільності у Європі та світі, а також роль Німеччини в цьому процесі.