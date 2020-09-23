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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Глава держави зустрівся з лордом-мером лондонського Сіті та керівництвом Лондонської фондової біржі

8 жовтня 2020 року - 18:51

Глава держави зустрівся з лордом-мером лондонського Сіті та керівництвом Лондонської фондової біржі

Під час офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу – найстарішу фондову біржу у світі – та провів зустріч з її керівництвом і лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. Володимир Зеленський розповів, що сьогодні він разом з Прем’єр-міністром Великої Британії підписав Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що є «історичним моментом у відносинах двох держав».

Глава держави закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україну, зокрема в межах розбудови ринків капіталу, приватизації державних об’єктів, побудови фінансової інфраструктури.

«Ми запроваджуємо нові фінансові інструменти. Ми голосуємо закони, які запровадять нову фінансову політику, приваблять інвестиції», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було обговорено перспективи залучення британських інвесторів до реалізації проекту Київ-Сіті.

«Ми хотіли б побудувати Київ-Сіті – живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, у якому хочеться працювати й жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними», – наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський ознайомився з історією роботи Лондонської фондової біржі. Президент зробив запис у Книзі почесних гостей.

Глава держави запросив лорда-мера лондонського Сіті та делегацію британських бізнесменів, банкірів, юристів, представників інноваційних компаній та Лондонської фондової біржі відвідати Київ.

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Офіційний візит Президента України до Великої Британії

7 жовтня 2020 року - 20:01
У межах офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з членами британської королівської родини Їхніми Королівськими Високостями Герцогом та Герцогинею Кембриджськими, 7 жовтня 2020 року
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