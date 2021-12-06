Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії

Під час візиту до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на сході України та в тимчасово окупованому Криму, а також висловив подяку за незмінну підтримку з боку Бельгії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський запропонував Голові уряду Бельгії розглянути можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладення двосторонньої Декларації про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Було відзначено позитивну динаміку розвитку двостороннього товарообігу попри виклики глобальної пандемії. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість участі бельгійських інвесторів та ділових кіл у конкретних інфраструктурних та інших проектах в Україні.