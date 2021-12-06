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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

6 грудня 2021 року - 20:25

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Австрії

15 грудня 2021 року - 23:19

Спільна заява глав держав/урядів «Асоційованого тріо» – Грузії, Республіки Молдова та України за підсумками 6-го Саміту «Східного партнерства»

15 грудня 2021 року - 22:54

Президент: На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку

15 грудня 2021 року - 22:41

Україна готова до роботи в Нормандському форматі, а також вітатиме більш активну роль США у припиненні війни на Донбасі – Володимир Зеленський

15 грудня 2021 року - 22:36

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47

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Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії

15 грудня 2021 року - 22:12

Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії

Під час візиту до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на сході України та в тимчасово окупованому Криму, а також висловив подяку за незмінну підтримку з боку Бельгії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський запропонував Голові уряду Бельгії розглянути можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладення двосторонньої Декларації про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Було відзначено позитивну динаміку розвитку двостороннього товарообігу попри виклики глобальної пандемії. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість участі бельгійських інвесторів та ділових кіл у конкретних інфраструктурних та інших проектах в Україні.

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47
У Брюсселі відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі, 15 грудня 2021 року.
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