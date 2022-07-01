Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, який прибув у нашу країну з візитом.

Глава держави висловив подяку голові уряду Норвегії за потужну підтримку, яку держава й суспільство надали Україні та її громадянам.

«Це надзвичайно вагома допомога – оборонна, політична, гуманітарна. Вдячний і за новий пакет підтримки загальним обсягом 1 мільярд євро, який Норвегія вирішила надати українцям. Ми це дуже високо цінуємо. У такий складний час поруч із нами – реальні друзі», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Він також зазначив, що Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, повністю підтримала санкційний режим проти Російської Федерації за агресію.

«Санкції – це ціна за трагічну та криваву війну. І сьогодні ми обговорили з паном Прем’єр-міністром, як іще можемо посилити цей процес», – зазначив Президент України і додав, що переговори стосовно гарантій безпеки та санкційної політики будуть продовжені.

Володимир Зеленський нагадав, що в ніч проти п'ятниці російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по цивільних об’єктах, зокрема по житловому будинку в селищі Сергіївка Одеської області. Внаслідок цієї атаки загинуло близько 20 осіб, серед них – двоє дітей, ще понад 30 людей поранені.

«Це не поодинокий удар і не випадковість, як щоденно говорять медіа РФ, а цілеспрямований ракетний терор Росії проти наших міст і селищ, наших людей. Загалом за чотири місяці повномасштабної війни Росія застосувала проти України вже майже 3 тисячі ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки, передусім оборонної. Жодна держава у світі не повинна залишатися наодинці, коли є таке зло», – заявив Президент України.

Він повідомив, що під час перемовин у Києві обговорив з Прем’єр-міністром Норвегії подальшу оборонну підтримку для захисту українських громадян.

Володимир Зеленський також зазначив, що перед зустріччю Йонас Гар Стере відвідав райони Чернігівської області, які постраждали від російської окупації.

«Це дуже важливо, щоб лідери Європи, люди бачили, що відбувається в Україні. І щоб цю правду принесли у Європу й абсолютно правдиво говорили суспільству, що діється в Україні, хто тут воює, яким чином і яке зло Росія принесла нашим людям», – сказав Глава держави.

Сторони також торкнулися питання відбудови України після війни. За словами Володимира Зеленського, перший драфт плану відновлення буде представлений на конференції в Лугано вже за декілька днів.

«Я дуже радий, що Норвегія також розгляне можливість долучитися до відбудови нашої держави після того, як закінчиться війна», – резюмував він.

Прем’єр-міністр Норвегії зі свого боку висловив солідарність з Україною та українським народом у боротьбі за незалежність і зазначив, що це боротьба не лише за Україну, а й за засадничі принципи, на яких побудована Європа і весь світ. Йонас Гар Стере запевнив, що Норвегія буде з Україною до її перемоги.

«Ця війна є порушенням міжнародного права й основних принципів, що в ньому записані. Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе. І ми цим правом скористаємося», – сказав він.

За словами Прем’єр-міністра, Норвегія надасть Україні підтримку в розмірі 1 млрд євро для допомоги людям, які цього потребують, а також для відновлення після війни.