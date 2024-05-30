Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Сінгапуру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом.

Глава Української держави високо оцінив послідовну та рішучу підтримку територіальної цілісності й суверенітету України з боку Сінгапуру, допомогу в подоланні гуманітарних наслідків повномасштабного російського вторгнення та запроваджені санкції.

Під час зустрічі обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру. Володимир Зеленський розповів про українське бачення результатів Саміту й запросив Прем’єр-міністра Сінгапуру особисто взяти в ньому участь.

Президент України наголосив, що дуже важливою є максимальна єдність і долучення до Саміту всіх держав, які прагнуть стійкого, справедливого миру, заснованого на принципах ООН та міжнародному праві.

Володимир Зеленський і Лоуренс Вонг окремо приділили увагу розширенню українсько-сінгапурської співпраці в економічній сфері. Зокрема, йшлося про перспективи розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції.

