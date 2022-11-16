Глава держави зустрівся з віце-президентом Світового банку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Як зазначив Глава держави, завжди хочеться тепло вітати друзів і партнерів в Україні, але делегація Світового банку прибула до Києва в той день, коли Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл української території.

«На жаль, ми вже тривалий час живемо в таких умовах. Дякуємо за підтримку, за те, що ви не поїхали одразу, а залишилися. Це дуже важливий сигнал», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив подяку Світовому банку та його керівництву за швидке реагування на потреби України з перших днів повномасштабної війни, на загрози економічній і макрофінансовій стабільності, дефіцит бюджету.

Володимир Зеленський зауважив, що з 24 лютого 2022 року Світовий банк надав Україні 11,4 млрд дол. США, що є надзвичайно вагомою підтримкою для нашої країни.

Зі свого боку Анна Б’єрде відзначила хоробрість і відвагу українського народу, з якою він бореться за свою країну.

Під час зустрічі сторони обговорили підготовку проектів Світового банку щодо відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та об'єктів охорони здоров’я.

Було відзначено, що наша країна сподівається на затвердження в грудні рішення ради директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFС), що входить до групи Світового банку, про програму на 2 млрд дол. США.

Співрозмовники також розглянули можливість провідної ролі Світового банку у структуруванні Фонду відбудови України.

Крім того, Президент подякував Багатосторонній агенції з гарантій інвестицій (MIGA) за розпочатий пілотний проект із запровадження страхування воєнних ризиків для бізнесу. Він відзначив, що це вкрай важливий інструмент для підприємців.