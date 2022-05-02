Глобальна система безпеки виявилась неспроможною, Україна показує, як побудувати кращу – Андрій Єрмак

Термін придатності нинішньої системи світової безпеки сплив, тож Україна пропонує нову колективну угоду щодо гарантій безпеки як основу формату колективного реагування на глобальні безпекові виклики. Про це написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своїй колонці для американського видання TIME.

Він нагадав, що фундаментом системи міжнародних відносин слугували принципи Вестфальського миру, укладеного 1648 року: національний суверенітет, розділення зовнішньої та внутрішньої політики, компроміс як спосіб погодження національних інтересів, рівноправ'я суверенних держав, а також прагматизація відносин між ними шляхом винесення релігії за дужки.

«Війна, яку Росія веде проти України, по суті є відкиданням усіх вестфальських принципів. Нам відмовляють у праві на суверенітет. Нам намагаються диктувати, як провадити внутрішню політику. Під виглядом компромісу нам пропонують капітуляцію. Нам відмовляють у суб'єктності, а отже, й рівності. Наших мирних людей масово катують і вбивають за українське громадянство», – зазначив Андрій Єрмак.

На його думку, російське вторгнення в Україну – це закономірний наслідок безперервної низки конфліктів, у яких брала участь Росія після розпаду СРСР.

«Москва свідомо обрала шлях архаїзації міжнародних відносин. Послідовне заперечення верховенства міжнародного права над національним, систематичне порушення угод і вихід із тих, що суперечать її агресивним амбіціям, торпедування роботи міжнародних структур – ознаки прагнення підмінити силу права правом сили», – наголосив керівник Офісу Президента.

На його переконання, справжні цілі, яких прагне досягти Росія, мають коріння у глибокому минулому – щонайменше в доблоковій добі Віденського конгресу.

«Втім, очевидно, що нинішній російський режим – не реставратор. Він не потребує відтворення ані імперії Романових, ані СРСР. Його курс – реконструкція, спроба переграти поворотні моменти історії й скасувати або нівелювати незадовільні результати, зокрема Карибської кризи, демонтажу радянського блоку та розширення НАТО», – написав Андрій Єрмак.

Тож, на думку керівника Офісу Глави держави, відмова Україні та Грузії у вступі до Альянсу стала фактичною згодою на російську агресію проти обох країн. Тим самим було відкрито добу гібридності в сучасних міжнародних відносинах.

Як зауважив Андрій Єрмак, ця гібридність призвела до того, що сьогодні міжнародні організації демонструють повну нездатність зупинити агресора. Консенсусні рішення в ЄС, спрямовані на його стримування й покарання, послаблюють національні уряди. Радбез ООН давно потребує реформування та виключення зі свого складу держави, яка вдається до анексії, агресивних війн та геноциду. НАТО продовжує дозволяти Росії втручатися в питання розширення як прямо, так і через обережних політиків.

Керівник Офісу Президента зробив акцент на тому, що через ситуацію, яка в останні роки склалася у світі, керівництво Росії було впевнене у своєму праві на знищення України. Та ситуацію змінив відчайдушний спротив українського народу.

«Наше прагнення свободи виявилося сильнішим за прагматичні розрахунки. Воно викликало подив і повагу. Але прозріння прийшло згодом – лише після трагедій Маріуполя, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова й десятків інших населених пунктів. Чи не кожного дня ми бачимо все нові жахливі кадри нелюдських злочинів російської армії. Та цих трагедій цілком можна було уникнути, якби у світі знайшлися лідери, здатні відстояти світовий порядок», – переконаний Андрій Єрмак.

Він наголосив: зараз настав час лідерів, котрі діють рішуче, роблячи омріяне можливим, а можливе – здійсненим. Такі люди давно є в бізнесі, однак у політиці донедавна їх украй бракувало. Одним із таких лідерів є Президент України Володимир Зеленський, який у час найбільших випробувань для нашої держави став провідником української філософії свободи в цілому світі.

«І сьогодні Україна – це не просто якась країна біля Росії. Не слабка й корумпована держава, чиї лідери купували власну рукоподаваність і хвилинні зустрічі в кулуарах. Володимир Зеленський – геть не такий. Він популярний, бо щирий, сміливий і відповідальний. Це політик нової формації. А Україна – це держава нової формації. Це взірець мужності для всього демократичного світу», – акцентував Андрій Єрмак.

Він зауважив, що в українській історії було багато героїв-мучеників, тож зараз настав час для героїв-переможців, які житимуть довго й щасливо у своїй вільній державі.

І на міжнародній арені Україна теж уже не самотня. І наша країна вдячна всім, хто прийшов нам на допомогу, зазначив керівник Офісу Президента.

«Ленд-ліз допоможе Україні вистояти. Відновити цілісність держави. Повернути наших людей. Рішучо й суворо покарати агресора. Це й буде нашою перемогою. Та питання, як світ житиме потім, потребує відповіді вже зараз», – переконаний Андрій Єрмак.

За його словами, треба зробити так, щоб більше ніхто навіть не думав про розв’язання загарбницьких війн. Зокрема, Україні потрібні надійні всеосяжні та зобов’язувальні гарантії безпеки. Без цього будь-які угоди з Росією будуть лише перемир’ям, тимчасовим і крихким.

Як зазначив керівник Офісу Президента, Росія втрачає сили, а звірства її солдатів – ознака слабкості, деградації і, як наслідок, неминучого краху. Тож саме зараз слушний час для таких реформ, зокрема для реформування міжнародних інституцій та створення дієвого безпекового формату на той прикрий випадок, якщо НАТО так і не наважиться проявити рішучість.

«Отже, ми пропонуємо нову колективну угоду щодо гарантій безпеки для України як основу формату колективного реагування на глобальні безпекові виклики», – написав Андрій Єрмак.

Він додав, що питання нейтралітету в цій угоді не може бути ключовим попри систематичні намагання просувати цю тезу.

«Ця угода має забезпечувати статус України як демократичної, суверенної та цілісної держави, без винесення за дужки питань Донбасу та Криму. Умови забезпечення такого статусу є предметом для обговорення, але вже зараз цілком очевидно, що серед гарантів є місце і для Заходу, і для Сходу. І для Америки, і для Європи, і для Азії та Африки. Для членів Радбезу ООН, для Польщі, Італії, Німеччини, Туреччини, Канади, Ізраїлю – список відкритий. Україна – один з провідних гарантів світової продовольчої безпеки, тому її убезпечення – питання не лише моральне, а й суто практичне. Ба більше, просто зараз саме Україна є тим щитом, який захищає Європу від вторгнення», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

У перспективі ці умови мають стати основою для багатостороннього формату U-24 (United for Peace) – своєрідної служби порятунку відповідальних держав для країн, що опинились у біді, переконаний Андрій Єрмак.

За його словами, ця служба зможе протягом 24 годин надати гуманітарну, фінансову, матеріальну та військово-технічну допомогу країні, яка зазнала агресії. І протягом доби займеться покаранням агресора шляхом запровадження дієвих та ефективних санкцій.

«Україна заплатила й продовжує платити дуже високу ціну за своє провідне місце в цій системі. Неминучий колапс москвоцентричного світу, який донедавна було прийнято називати пострадянським простором, – це шанс для нового лідерства. Демократичного. Гуманного. Людиноцентричного. Лідерства держави, чий народ понад усе цінує свободу», – резюмує Андрій Єрмак.