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Глобальний саміт миру: Франція та Південна Корея підтвердили свою участь

14 травня 2024 року - 16:53

Глобальний саміт миру: Франція та Південна Корея підтвердили свою участь

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Франції та Республіки Корея Еммануелем Макроном та Юн Сок Йолем і запросив їх на Глобальний саміт миру. Обидві країни підтвердили свою участь.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за важливу роль Франції в реалізації Української формули миру, зокрема в питанні ядерної безпеки. Ішлося також про залучення до участі в Саміті представників Глобального Півдня.

Під час розмови лідери докладно обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку, та оборонні потреби нашої країни: посилення ППО, додаткові системи артилерії та снаряди.

«Вдячний за підтримку нашої країни всьому французькому народу й тобі, Еммануелю, зокрема. Ми, українці, дуже цінуємо всю потужну оборонну допомогу з вашого боку. І завжди будемо раді твоєму візиту до України», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський подякував Республіці Корея та корейському народові за принципову позицію щодо підтримки України й допомогу українцям.

Під час розмови також ішлося про розвиток співпраці між країнами, зокрема щодо гуманітарного розмінування. Окремо обговорили створення системи гарантій безпеки для України та перспективи укладення безпекової угоди.

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