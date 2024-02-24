Глобальний саміт миру посилить Україну дипломатично – Володимир Зеленський

Україна має зміцнювати свої позиції як на полі бою, так і в дипломатичній площині, напрацьовуючи план закінчення війни, який відповідав би українським інтересам. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції в межах форуму «Україна. Рік 2024».

«Щодо саміту. Ми вважаємо, що це дуже правильно – посилюватися на полі бою, і це залежить від нас, нашого виробництва та від наших партнерів. І так само дуже правильно посилюватися дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру країни, які сьогодні не тут, не у війні. Дуже важливо, що ініціатива може йти тільки від України», – наголосив Глава держави.

Він нагадав, що на саміті G20 в Індонезії Україна вийшла з дипломатичною ініціативою та запропонувала Формулу миру, над реалізацією якої дуже наполегливо працює. За словами Президента, перший саміт миру може відбутися вже навесні поточного року у Швейцарії. У межах цієї зустрічі буде розроблено план і згодом – підготовлено спільний документ, який потім буде передано російській стороні.

Володимир Зеленський зазначив, що перемовники представлять напрацьований документ російській стороні, і таким чином з’явиться можливість для проведення другого саміту миру та підготовки до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру й закінчення війни.