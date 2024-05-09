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Глобальний саміт миру: свою участь підтвердили лідери Ірландії, Молдови, Чехії, президенти Єврокомісії та Євроради

9 травня 2024 року - 21:35

Глобальний саміт миру: свою участь підтвердили лідери Ірландії, Молдови, Чехії, президенти Єврокомісії та Євроради

За підсумками телефонних і відеорозмов із Президентом України Володимиром Зеленським свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Європейської ради Шарль Мішель, президенти Молдови та Чехії Мая Санду й Петр Павел, Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

Володимир Зеленський під час відеорозмови з Урсулою фон дер Ляєн подякував за те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною. Лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня, та початок уже в червні переговорів про вступ України до ЄС.

Глава держави зазначив, що важливо продовжувати оборонну підтримку України та посилювати ППО. Урсула фон дер Ляєн запевнила: зі свого боку робитиме все можливе, щоб розв’язати ці питання.

Президент подякував Шарлю Мішелю за підтримку Української формули миру та допомогу в залученні якомога більшої кількості країн до Глобального саміту миру у Швейцарії. Під час розмови вони також обговорили підготовку до 25-го саміту Україна – ЄС.

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс обмінялися думками щодо перспектив співпраці в галузі розмінування та укладення двосторонньої безпекової угоди. Домовилися доручити своїм командам якнайшвидше розпочати роботу над документом.

Глава Української держави подякував Петру Павелу за ініціативу з придбання снарядів для нашої країни. Президент України зазначив: її невідкладна реалізація матиме суттєве значення на полі бою. Лідери обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.

Володимир Зеленський і Мая Санду обмінялися думками щодо інтеграції обох країн до Європейського Союзу.

«Європа – наш спільний дім, його безпека залежить від справедливого миру в Україні», – сказав Глава Української держави.

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