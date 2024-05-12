Голос церков може бути потужною силою на міжнародній арені – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Всесвітньої лютеранської федерації.

Андрій Єрмак подякував представникам лютеранської церкви за підтримку України й українців.

Він також зазначив, що лютеранство має потужне представництво в багатьох впливових країнах світу, і закликав його послідовників популяризувати ідею та мету Глобального саміту миру, на якому мають розробити спільний план відновлення справедливого миру для України.

«Для стійкості та захисту нині дуже складний момент. І тому вкрай важливо, коли політики ухвалюють сильні рішення. Ось чому я прошу вас поширювати інформацію про Саміт задля його підтримки серед країн, які вітають справедливий мир», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Окремо Андрій Єрмак наголосив на важливості просування правди про війну в Україні серед держав Глобального Півдня.