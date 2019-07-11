Голова КМДА повинен скласти свої повноваження перед новообраним Президентом – Андрій Богдан

Згідно з чинним законодавством України, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повинен скласти свої повноваження перед новообраним Президентом України. Про це під час брифінгу заявив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан.

Він пояснив, що, згідно зі ст. 118 Конституції України, голову місцевої державної адміністрації призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Кабінету Міністрів. При цьому ч. 2 ст. 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачає, що Президент України призначає на посаду голів місцевих державних адміністрацій на строк повноважень Президента України. Після обрання нового Глави держави керівники місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати повноваження до призначення нових голів місцевих держадміністрацій.

«На жаль, з моменту інавгурації нового Президента – пана Зеленського – подання Кабінету Міністрів про звільнення Віталія Кличка не надходило. Я написав нагадування на ім’я міністра Кабінету Міністрів, у якому попросив на підставі тих самих статей – ст. 118 Конституції України та ст. 8 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» – надати подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації», – наголосив Андрій Богдан.

Крім того, він нагадав, що 28 серпня 2015 року Віталій Кличко вступив до партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і був обраний головою цієї політичної сили, а тому має нести й політичну відповідальність після зміни керівництва держави.

«Оскільки його партія програла вибори, його кандидат у Президенти програв вибори, було б цілком логічно з точки зору голови місцевої державної адміністрації подати у відставку. Оскільки це його політична, а не економічна діяльність», – сказав він.

Керівник Офісу Президента також нагадав, що призначення Віталія Кличка на посаду голови КМДА було частиною так званих Віденських домовленостей між Дмитром Фірташем, Петром Порошенком, Сергієм Льовочкіним та самим Віталієм Кличком.

Андрій Богдан зазначив, що впродовж останнього часу провів дві зустрічі з мером Києва в Офісі Президента, під час яких шість разів просив його відмовитися від інституту «смотрящих» і відійти від корупційних схем у столиці.

«Він втратив контроль над ситуацією у місті протягом останніх п’яти років. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що справді не контролює Київську міську раду. Є два-три «смотрящих», які мають певні групи депутатів. І якщо він не знаходитиме з ними компроміс, не буде більшості у Київраді, і, відповідно, він не зможе бути ефективним мером. Віталій Кличко наголосив, що не має жодного відношення до корупції та розкрадань, він розуміє, що щось відбувається не так, але нічого з цим зробити не може», – додав керівник Офісу Президента.

Також Андрій Богдан зазначив, що опубліковану в ЗМІ інформацію щодо можливих зловживань під час будівництва та реконструкції окремих об’єктів столичної інфраструктури буде передано до правоохоронних органів.

«Усі ці факти оприлюднені в Інтернеті, і ми сьогодні подаємо у правоохоронні органи звернення щодо перевірки відповідної інформації, яка була оприлюднена журналістами», – підкреслив він.

Також керівник Офісу Президента повідомив, що на зв’язок з ним виходив адвокат одного зі «смотрящих», які заважають Віталію Кличку ефективно управляти містом.

«Він висловив пропозицію, що робота з місцевим бюджетом Київської міської ради та міської державної адміністрації дає їм змогу отримувати 40 мільйонів доларів на рік. Попросив не «рухати» голову Київської міської державної адміністрації та запропонував цей бюджет поділити навпіл. На жаль, оскільки я не був готовий до такої зустрічі, мені не вдалося зафіксувати ці дані. Цю інформацію також буде передано у правоохоронні органи», – зауважив Андрій Богдан.

Як уточнив Андрій Богдан, наразі Президент України Володимир Зеленський розглядає декілька кандидатур на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

«Це – політичне рішення, політична відповідальність Президента. На зустрічах з паном Кличком я говорив йому, що він теж один із претендентів, оскільки він – відома публічна особа. Якщо народ і влада побачить, що справи в Києві змінилися, то він може бути перепризначений», – заявив керівник Офісу Президента.