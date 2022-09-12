Голова Міжнародної асоціації юристів на зустрічі з Андрієм Смирновим підтримав створення міжнародного трибуналу для Росії

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов обговорив з виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом створення міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії та судитиме найвище політичне керівництво Росії.

«Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тисяч воєнних злочинів. З одного боку, це безпосередні виконавці – російські солдати та офіцери, які ґвалтували, вбивали, катували та віддавали злочинні накази. Але найголовніші винні – ті, хто скоїв «материнський злочин» – агресію та прийшов з війною в Україну. Це Володимир Путін та інше найвище військово-політичне керівництво Росії», – сказав на зустрічі Андрій Смирнов.

Задля відновлення справедливості та покарання винних у цій агресії необхідно консолідувати зусилля всієї міжнародної юридичної спільноти. Наша мета – справедливий суд та законна відплата, наголосив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, саме зараз Україна має дати зрозуміти всьому людству, що ніхто не втече від відповідальності, як не уникнули її в 1940-х роках Гітлер і керівництво нацистської Німеччини.

«Щоб досягти законної відплати за злочин агресії, ми ініціюємо створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат роботи якого обмежуватиметься доведенням вини у скоєнні злочину агресії Росією проти України. Я закликаю вас підтримати цю ініціативу. Закликаю використовувати весь ваш значний потенціал знань і навичок для того, щоб жоден винний не уникнув покарання. І щоб саме ми були свідками справедливого суду та законної відплати тій країні, міф про могутність якої швидко розсипається на наших очах», – зазначив Андрій Смирнов.

Зі свого боку Марк Еліс заявив, що повністю підтримує створення міжнародного трибуналу.

«Російське керівництво, зокрема Володимир Путін, зневажило непорушні принципи міжнародного права, розв'язавши війну проти України. Володимир Путін скоїв найсерйозніший злочин – здійснив агресію проти вашої країни. Я вважаю, що суд, який буде створений, має зосередитися на вузькому питанні – агресії Росії. І я та Міжнародна асоціація юристів готові підтримати міжнародний трибунал і зробити все, що в наших силах, для того, щоб за злочин агресії було покарання», – заявив він.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Еліс співпрацював з міжнародними трибуналами з питань Югославії та Руанди, ініціював програму підтримки суддів в Іраку. З його ініціативи було створено мобільний застосунок eyeWitness to Atrocities, завдяки якому можна зберігати докази воєнних злочинів.