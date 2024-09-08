Головне для нас зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні вже почали працювати, щоб виконати всі домовленості з партнерами, які ми отримали на цьому тижні. Засідання «Рамштайну», зустрічі в Німеччині, зустрічі в Італії. Окремо міністр оборони України та наші військові працювали у Франції, Британії й теж у Німеччині. Дуже розраховуємо на результат від розмови з міністром оборони Сполучених Штатів Остіном. Важливі перемовини були з канцлером Шольцом та главою уряду Італії Джорджею Мелоні.

Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс.

Головне для нас зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, – більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції.

Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України, щодо фінансів для виробництва зброї, дронів і ракет в Україні. ППО – незмінний пріоритет. І ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам наближати ці безумовно необхідні кроки партнерів. Зараз за оголошені кроки на «Рамштайні» й за іншу допомогу, яка була погоджена саме на цьому тижні, я хочу відзначити Німеччину, Америку, Британію, Канаду, Іспанію, Нідерланди, Швецію, Норвегію, Румунію, Литву та Латвію. Дякую всім вам, друзі!

І ще одне.

Початок цього вересня, на жаль, був позначений жорстокими російськими ударами. Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені. Дякую всім лікарям, усім медичним сестричкам, які стараються дуже допомогти, стараються зберегти якнайбільше життів. І також я хочу відзначити рятувальників – увесь колектив ДСНС України в Полтавській області, а також в усіх інших областях, куди Росія спрямовує свої ракети та дрони. Дніпровщина, особливо Нікополь, Павлоград, інші наші міста, інші наші громади, наша Харківщина, Донецька область, Миколаївщина, Львів та Львівська область, Сумщина й усюди в Україні працюють наші люди та всі необхідні служби, які рятують, допомагають, відновлюють.

За цей тиждень – велика вдячність усім працівникам ДСНС України на Полтавщині, а особливо – Анатолій Василенко, Олександр Скакун, Олександр Яременко, Владислав Юрченко, Микола Павловський, Віктор Кузьменко, Ігор Литвишко, Олександр Біданець, Роман Биховий та Ігор Поставний. Дякую вам, хлопці! А також працівники Національної поліції України в Полтавській області, які допомагали рятувальній операції, – дякую усім вам, і особливо – Євгеній Лябах, Петро Скічко, Дарʼя Курило та Михайло Лукошин.

Дякую всім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів, інтересів нашої держави, Української держави. Кожен день, кожен тиждень мають робити Україну сильнішою.

Слава Україні!