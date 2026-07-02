Головні результати зовнішньополітичної роботи Президента в червні

Зовнішньополітична робота Президента України Володимира Зеленського в червні була зосереджена на зміцненні української ППО завдяки постачанню ракет і систем, отриманні ліцензій на виробництво антибалістичних засобів, залученні додаткових внесків у програму PURL та підписанні угод у форматі Drone Deal.

У червні Європейський Союз відкрив перший переговорний кластер з Україною про вступ до ЄС. Україна готова до відкриття решти п’яти кластерів і працює над ухваленням відповідних рішень якнайшвидше.

Дипломатичні зусилля Глави держави були спрямовані й на активізацію роботи для досягнення миру. Вперше Президент написав відкритого листа до російського очільника з пропозицією про зустріч і закінчення війни.

Триває робота з повернення українців, що перебувають у російському полоні. У червні відбулося два раунди обмінів, у межах яких вдалося звільнити 342 військових і 11 цивільних українців.

У червні Президент провів 34 міжнародні зустрічі.

За кордоном: у форматі Е3 – Україна (лідери Франції, Великої Британії та Німеччини) та у форматі G7 – Україна (лідери США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Японії та Євросоюзу). Також Володимир Зеленський зустрічався з Президентом США Дональдом Трампом, Президентом Бразилії Лулою да Сілвою, Президентом Естонії Аларом Карісом, Президентом Кенії Вільямом Руто, Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Швейцарії Гі Пармеленом, Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, Прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, Прем’єр-міністром Канади Марком Карні, Прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Минулого місяця Президент України також мав аудієнцію в Його Величності Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ та Короля бельгійців Філіпа.

В Україні Глава держави зустрівся з Президентом Гондурасу Насрі Асфурою, Генсеком НАТО Марком Рютте, міністром оборони Данії Єппе Бруусом, міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, радником з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом.

Упродовж червня Глава держави здійснив чотири закордонних візити: у Велику Британію, Естонію, Францію та Бельгію.

У Лондоні відбулася зустріч у форматі Е3 – Україна з Президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У Таллінні Володимир Зеленський узяв участь у саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії. Україна підписала з Естонією Спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони, а з Латвією – угоду Drone Deal, яка стала шостим документом у такому форматі.

В Евіані Глава держави взяв участь у саміті G7 та засіданні у форматі G7 – Україна, де серед іншого обговорили можливість надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет і систем.

У Брюсселі Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Європейської ради та 35-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке принесло сильні результати для зміцнення нашої країни.

Протягом червня Глава держави провів 10 телефонних розмов: із Президентом США Дональдом Трампом окремо та спільну з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Вселенським Патріархом Варфоломієм, Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Участь у міжнародних заходах і засіданнях: засідання Ради Україна – НАТО за участю Марка Рютте й постійних представників і заступників постпредів усіх 32 країн – членів Альянсу, яке вперше відбулося в такому форматі в нашій країні, саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії, онлайн-звернення до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу, засідання G7 – Україна, 35-те засідання Контактної групи з питань оборони України та засідання Європейської ради.

Станом на кінець червня загальна сума фінансових зобов’язань 28 країн – учасниць ініціативи PURL становила близько 6,3 мільярда доларів.

Оборонні пакети та інша допомога:

Австралія – 70 мільйонів доларів на PURL.

Бельгія оголосила про передачу цьогоріч семи винищувачів F-16, із яких три – для бойової роботи, а чотири – на запчастини.

Данія – початок роботи над 30-м пакетом допомоги на 590 мільйонів євро.

Ісландія – 6,5 мільйона доларів на PURL.

Латвія – 8 мільйонів доларів на PURL.

Литва – 23 мільйони доларів на PURL.

Люксембург – 30 мільйонів доларів на PURL, 11 мільйонів євро на чеську ініціативу та 2 мільйони євро на розвиток українських навчальних центрів через EUMAM.

Нідерланди – допомога на 500 мільйонів євро, із яких 250 мільйонів на PURL і 250 мільйонів на закупівлю дронів для України у своїх компаній.

Німеччина – 300 мільйонів євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні та по 200 мільйонів доларів на PURL і проєкт JUMPSTART. Також підписано імплементаційні домовленості про розвиток антибалістичних спроможностей, зокрема розробку ракет-перехоплювачів, і спільне виробництво наземних роботизованих комплексів «Терміт» у ФРН.

Норвегія – 109 мільйонів євро на розробку та закупівлю морських дронів для України, 300 мільйонів доларів на PURL, 190 мільйонів доларів на артилерійські боєприпаси, 120 мільйонів доларів на морські дрони та 25 мільйонів доларів для підтримки F-16.

Фінляндія – 45 мільйонів доларів на PURL.

Швеція – 108 мільйонів доларів на PURL та підписання угоди про закупівлю 16 винищувачів JAS-39 Gripen E/F.

Європейський Союз – перший транш оборонної підтримки в розмірі 3,9 мільярда євро в межах кредиту Ukraine Support Loan. Ці кошти спрямовуються на закупівлю дронів для України.

Санкційні кроки:

Президент підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців, російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, зрадників-колаборантів і продовження обмежень щодо низки компаній, які обслуговують російський ВПК.