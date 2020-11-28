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Головою Закарпатської ОДА призначено Анатолія Полоскова – указ Президента

8 грудня 2020 року - 14:33

Головою Закарпатської ОДА призначено Анатолія Полоскова – указ Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 555/2020 Глава держави підписав 7 грудня.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону.

Довідка. Анатолій Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №554/2020

Про звільнення О.Петрова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №555/2020

Про призначення А.Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації
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