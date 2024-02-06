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Готові до якнайшвидшого початку переговорів з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди – Ігор Жовква за підсумками зустрічі з Кюлліке Сілласте-Еллінг

7 лютого 2024 року - 20:44

Готові до якнайшвидшого початку переговорів з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди – Ігор Жовква за підсумками зустрічі з Кюлліке Сілласте-Еллінг

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Естонської Республіки Кюлліке Сілласте-Еллінг.

Ігор Жовква подякував естонській стороні за нещодавнє консенсусне рішення лідерів Європейського Союзу про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Заступник керівника Офісу Президента поінформував естонських колег про наступні кроки України на шляху до фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС.

Основну увагу було приділено питанню надання нашій державі дієвих гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, ухваленою на Вільнюському саміті НАТО торік у липні.

Учасники зустрічі обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди та її тематичні блоки. Було домовлено про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив лідерство Естонії в низці пріоритетних сфер.

«Дякуємо за проактивну позицію вашої держави в питаннях використання заморожених російських активів для відновлення України, притягнення агресора до відповідальності, а також необхідності продовження санкційного тиску на Російську Федерацію. Цінуємо лідерську роль Естонії у сферах ІТ та кібербезпеки. Відповідні положення мають бути належним чином відображені в нашій майбутній безпековій угоді», – наголосив Ігор Жовква.

Окремо співрозмовники обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру. Заступник керівника Офісу Президента акцентував на важливості спільної роботи над організацією заходу, зокрема із залучення якнайбільшої кількості держав Глобального Півдня до його проведення.

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