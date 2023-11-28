Готуємо хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів засідання Ставки – особливе, тривале, детальне. Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, Премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання.

Був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України – ракети, масовані удари дронів. Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу «петріотів» та «насамсів» – усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення.

Були, звичайно, доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках.

Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу.

І ще одне.

Підписав закон України про державний бюджет на наступний рік. Очевидно, що в ньому головний пріоритет – це захист від російської агресії. Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов’язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її. І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес і навіть розвиває його, усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей.

Захистити та зміцнити нашу незалежність, захистити наших людей, відновити нормальне, гідне життя – максимально. Я дякую всім, хто бʼється та працює заради цього! Слава всім українським воїнам! Слава нашому потужному народу!

Слава Україні!