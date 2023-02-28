Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні день, коли в різних форматах так чи інакше ми працювали заради справедливості для України й українців.

З візитом у нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція й особистість, які, безперечно, відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців.

Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві.

Зрозуміло, що це непроста робота. Але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права й саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо.

Наближаємося до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу Генерального прокурора. Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків.

Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знову в розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів.

Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую всім українським воїнам, які попри цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції та знищують російську армію! Дякую кожному й кожній, хто підтримує наших воїнів!

Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань «Таврія», «Одеса». Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона та в області. Понад 30 російських обстрілів Херсонської області за цю добу! Просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. За сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб придушити терористів.

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі й по периметру кордону: контроль над ситуацією – у наших сил.

Як і завжди, детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів.

Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна.

Зустрівся сьогодні з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найбільш потужних глобальних організацій, що об’єднує передові країни світу. Ті країни, у яких люди справді хочуть жити.

Наша мета – повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР для модернізації нашої держави. Завтра відкриваємо офіс Організації в Києві.

А сьогодні говорили, зокрема, про справедливу податкову систему для українців – прозору, просту й таку, що втримає баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання й забезпеченням соціальної справедливості.

Запропонував Організації економічного співробітництва та розвитку долучитися й до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків, завданих російською агресією.

Якщо комусь здається, що це нереалістичне завдання, то саме сьогодні, 28-го лютого, ми маємо цілком конкретні докази того, що для України насправді немає нереалістичних завдань.

Рік тому, на п’ятий день повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Щоб здобути кандидатство, саме це було першим кроком. Ми провели колосальну й колосально швидку роботу й отримали статус кандидата для України. Цього року маємо вийти на рішення щодо переговорів про членство для України.

Інший приклад. Сьогодні в нашій енергосистемі не було дефіциту. Не було відключень електрики по країні. Тисячі людей щодня працювали й працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему. Допомагали містам, громадам, людям.

Звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатися. Ми обов’язково вистоїмо, хоч би що робив ворог.

Дякую кожному й кожній, хто долучився до виконання цього завдання!

Ще одне.

Сьогодні День штурманської служби авіації Збройних Сил України. День тих фахівців наших сил оборони, від яких безпосередньо залежить ефективність української бойової авіації. Тисячі успішних вильотів і успішних авіаударів по позиціях ворога – це їхня заслуга, наших штурманів.

Я вітаю вас, воїни, зі святом, бажаю повного домінування українських Повітряних сил в українському небі! Абсолютно справедливого домінування.

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну!

Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!