Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Кілька речей за цей день.

Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. Зокрема, за результатами поїздки у Харків, Полтавську область, на Волинь та в Рівне і проведених нарад. Це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань. На урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо.

Друге. Наші відносини з партнерами – готуємо угоди та готуємо домовленості, які будуть у цьому серпні. Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей. Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання – забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України. Я вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І, звичайно, вдячність нашим воїнам – усім солдатам, сержантам, офіцерам на передовій, які захищають нашу державу, які захищають наші позиції, які дбають також і про сусідні підрозділи й допомагають, коли це потрібно. Збройні Сили, Національна гвардія, Національна поліція, прикордонники, ГУР, Служба безпеки України та всі інші елементи нашого захисту – дякую кожному й кожній, чия відданість – це сила всієї нашої держави. Сьогодні я хочу особливо відзначити підрозділи Національної гвардії України. Зокрема, 15-ту бригаду Нацгвардії, яка воює на півдні України. Є хороші результати у знищенні техніки окупанта – тільки за один місяць майже 30 російських систем артилерії знищено, багато іншої техніки. Воїни, дякую вам за це – усій бригаді дякую! А окремо відзначу солдатів – Олександра Халімона, Руслана Саліна, Олексадра Галайду та Олександра Кухара, молодших сержантів – Дениса Флоренка, Миколу Бойка та Андрія Кметя, сержанта Павла Завадського та командирів взводів – лейтенанта Євгена Вітушка та Іллю Чорненького. Молодці! 1-ша Президентська бригада Нацгвардії. Солдат Євгеній Мартиненко і сержант Сергій Колісніченко, а також командири батальйонів – підполковники Руслан Байда, Володимир Жданов, Костянтин Вахрамєєв. Дякую! Дякую вам! Як завжди результативний Центр спеціального призначення «Омега», зокрема 4-й окремий загін Центру. Дякую вам! А також 5-та Слобожанська бригада Національної гвардії – дякую! У Збройних Силах України за цей тиждень варто особливо відзначити на найскладнішому зараз Покровському напрямку 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду та 68-му окрему єгерську. Харківський напрямок – 57-ма окрема мотопіхотна, 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякую! На Купʼянському напрямку – 14-та окрема механізована бригада. Молодці! На Курахівському напрямку заслуговують на нашу незмінну вдячність наші десантники «Сімдесятдевʼятки». На Торецькому напрямку – 28-ма окрема механізована бригада. Дякую вам! Дякую всім, хто допомагає нашому захисту, хто працює на Україну та робить усе, щоб світ допомагав нам звільняти Україну від окупанта.

Слава Україні!