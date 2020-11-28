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Готується указ Президента про координацію органів влади у сфері зовнішніх відносин – Ігор Жовква

17 грудня 2020 року - 16:20

Готується указ Президента про координацію органів влади у сфері зовнішніх відносин – Ігор Жовква

В Офісі Президента готується оновлений указ про координацію органів влади у сфері зовнішніх відносин, що зафіксує посади дипломатичних радників у міністерствах і чіткий перелік документів, підписання яких має погоджуватися з МЗС. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

Він відзначив важливість питання координації взаємодії між МЗС, іншими органами виконавчої влади та закордонними представництвами України. За його словами, найближчим часом буде підготовлено указ Президента про відповідну координацію.

«Там буде декілька новацій, наприклад посада дипломатичного радника у міністерствах, яка буде чітко закріплена й передбачатиме завдання з координації. Буде чітко налагоджений механізм координації діяльності всіх органів влади на зовнішньоекономічному напрямі і ключова роль МЗС. Буде вдосконалено перелік тих документів з іноземними партнерами, підписання яких має погоджуватися з МЗС», – повідомив Ігор Жовква.

За словами заступника керівника Офісу Президента, пріоритет у призначенні радників надаватиметься кадровим дипломатам. Основною метою буде уникнення ситуації, зокрема, з підписанням документів з приватними компаніями, які можуть зашкодити безпеці та міжнародному іміджу України.

Ігор Жовква зауважив, що таким чином планується оновити до вимог сьогодення президентський Указ № 841 від 1996 року «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин». «Настав час його змінити та посилити», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

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