Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину – Президент

Цього тижня в Україні зріс показник захворюваності на COVID-19. Нині недужих – 44 особи на 100 тис. населення, а минулого тижня цей показник становив 38 осіб на 100 тис. Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов планує відвідати Львівську та Закарпатську області. Ці регіони – серед лідерів за кількістю інфікованих. Міністр зазначив, що ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень. Максим Степанов детально вивчить ситуацію в Закарпатській області та заслухає пропозиції місцевої влади. Додаткові обмеження може бути запроваджено на один тиждень.

Уряд провів наради з очільниками обласних державних адміністрацій і міськими головами тих регіонів, де зафіксовано найвищі показники зростання захворюваності, щодо посилення комунікації з населенням.

Наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

«Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину», – наголосив Президент.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що здійснено понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що наступного тижня, як наполягав Президент, розпочнуться страхові виплати сім’ям лікарів, які загинули через коронавірусну інфекцію COVID-19.