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Громадянин – клієнт, влада – сервіс: Президент у Канаді назвав пріоритети реформ в Україні

3 липня 2019 року - 01:13

Україна вдячна Канаді за підтримку. Про це під час Конференції з питань реформ в Україні заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Попри те, що наші країни розділяють понад 7 тисяч кілометрів, ми завжди відчуваємо, що ви поруч», – сказав Глава держави під час виступу на панелі «Громадсько орієнтована демократія».

На думку Володимира Зеленського, Канада є прикладом тієї держави, якою хотіла б стати Україна: державою успішних, заможних людей, що живуть у гармонії та злагоді із зовнішнім світом, навколишнім середовищем і собою.

«Ми не маємо надмірних глобальних амбіцій, але ми готові приємно дивувати світ», – сказав він.

Як приклад успіху Президент згадав єдину в Канаді професійну баскетбольну команду – Toronto Raptors, яка стала чемпіоном NBA 2019 року.

«Цей приклад, на мою думку, дуже влучно ілюструє завдання України та українців: перемогти, коли того ніхто не очікує. Об’єднавшись, зробити неможливе», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що в інавгураційній промові він звернувся до українців у світі і закликав їх повертатись додому, щоби разом побудувати, саме так – не відремонтувати, а побудувати нову й сильну державу.

«Державу, орієнтовану на громадянина. Це те, заради чого я взагалі пішов у політику», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський переконаний, що найвищою цінністю має бути людина.

«Людина – понад усе. Не «людина для держави». А «держава для людини», – зазначив Президент. Крім того, він наголосив, що українці хочуть іншого формату відносин влади і громадянина, де громадянин – це клієнт, а влада – сервіс.

Одними з ключових завдань Глава держави назвав перемогу над корупцією і створення незалежних судів.

«Діджиталізація процесів, реалізація «Держави у смартфоні» – штучний інтелект має замінити менталітет чиновників. Подолання монополій, боротьба з рейдерством та контрабандою. Захист права власності, покращення кредитного рейтингу країни, масштабне залучення інвестицій. Усе це слід зробити заради підвищення рівня життя громадян України», – сказав Володимир Зеленський.

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Візит Президента України до Канади

2 липня 2019 року - 15:47
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