Група Єрмака-Расмуссена фіналізує узгодження проекту рекомендацій щодо майбутніх безпекових гарантій для України

Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, наближається до завершення роботи над документом із рекомендаціями щодо майбутніх гарантій безпеки для нашої країни.

На третьому засіданні групи, яке відбулося в режимі відеоконференції, Андрій Єрмак наголосив, що мрія про безпекові гарантії для України послідовно перетворюється на план із чіткими часовими межами.

«Ми входимо в новий етап цієї жорстокої війни. На тлі подій, які розгортаються на наших фронтах, саме час партнерам України вдатися до нових рішучих кроків, які гарантуватимуть безпеку Україні. Ці гарантії мають сформувати новий безпековий порядок на Європейському континенті та унеможливити нову війну в центрі Європи», – переконаний він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що завдяки спільним зусиллям членів групи менш ніж за два місяці було створено якісний комплексний проект рекомендацій.

За його словами, цей документ охоплює широке коло гарантій: військових, економічних, політичних, санкційних. Після підготовки фінальної версії він буде переданий на розгляд Президенту України Володимиру Зеленському.

«З його публікацією на сайті Офісу Президента наші дипломатичні структури отримають потужну допомогу в контексті перемовин з урядами держав-союзників та партнерів», – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента переконаний, що майбутні безпекові гарантії мають стати частиною юридично зобов'язувальних документів, зокрема договорів між Україною та країнами-гарантами.

Андерс Фог Расмуссен розповів, що оновлений (другий) проект рекомендацій враховує ключові коментарі, які були отримані за результатами попереднього засідання групи.

«Ви також зможете побачити, що основна увага в цьому проекті зосереджена на першій частині – це оборонні гарантії, що є основою наших рекомендацій», – зазначив він.

Наприкінці засідання екс-Генеральний секретар НАТО поінформував учасників, що новим членом групи став колишній міністр Туреччини у справах Євросоюзу Волкан Бозкир.

Андерс Фог Расмуссен оголосив про перехід до роботи Групи у форматі співголів з особистими двосторонніми консультаціями з деякими членами з конкретних питань.

Андрій Єрмак і Андерс Фог Расмуссен подякували всім присутнім та зазначили, що остаточну версію рекомендацій щодо безпекових гарантій перед оприлюдненням буде передано членам групи.