Гуманітарні відносини, співпраця в аграрній сфері, медицина та культура: Україна та Індія підписали чотири документи

У присутності Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Республіки Індія Нарендри Моді, який перебуває з візитом у нашій країні, Україна та Індія підписали чотири документи. Це:

Угода між урядом України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузях сільського господарства та харчової промисловості. Мета документа – розширити взаємовигідне співробітництво, створити сприятливі умови для ринкових відносин та зміцнити національну продовольчу безпеку країн. Угоду підписали в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький і перший заступник міністра закордонних справ Індії Вікрам Місрі.

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад. Документ передбачає розширення економічної й технічної співпраці між країнами та створює рамкові умови для надання нашій державі допомоги для втілення проєктів, зокрема щодо відбудови та відновлення. Меморандум підписали перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

Програма культурного співробітництва між Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством культури уряду Республіки Індія на 2024–2028 рр. Підписання документа сприятиме налагодженню безпосередніх зв’язків між мистецькими колективами, окремими виконавцями й закладами культури та проведенню спільних культурно-мистецьких заходів. Програму підписали т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв і заступник міністра закордонних справ Індії Танмая Лал.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров’я та сімейного добробуту уряду Індії. Мета меморандуму – сприяння розвитку інтересів у фармацевтичній сфері, запобігання обігу неякісних і фальсифікованих лікарських засобів, гарантування безпеки та якості лікарських засобів, які постачають на ринки обох країн. Документ підписали голова Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко та Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Раві Шанкар.