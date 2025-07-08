Хай саме цей момент стане початком створення коаліції для відновлення – Президент на URC 2025

Росія щоночі запускає сотні дронів і ракет, тому Україна потребує збільшення інвестицій у протиповітряну оборону та створення коаліції країн для відновлення. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на відкритті Конференції з питань відновлення України URC 2025, що триває в Римі.

Глава держави зазначив, що попередньої ночі Росія запустила по Україні понад 700 дронів і ракет, а сьогодні – більше ніж 400. Унаслідок останньої атаки на Київ загинуло дві людини, ще 16 поранені, повністю зруйнована медична лабораторія, пошкоджені житлові будівлі, торговельний центр, ветеринарна клініка та базова міська інфраструктура.

Президент закликав партнерів збільшити постачання ППО та інвестиції в дрони-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони й ракети.

«На тлі посилення атак з боку Росії у нас не має бути дефіциту фінансування для виробництва дронів. Сьогодні на цій конференції представлені понад 30 країн і сотні компаній. І ми маємо досягти рівня, коли українську галузь протиповітряної оборони та безпілотників підтримають понад 30 країн та сотні компаній не лише з України, а й з Європи, Сполучених Штатів та інших країн», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна має одні з найсучасніших у світі технологій дронів і для наступу, і для оборони, якими готова поділитися з партнерами.

Глава держави подякував країнам, які беруть участь у коаліції дронів та авіаційній коаліції, і зазначив, що зараз потрібно створити коаліцію для відновлення. За його словами, необхідно визначити країни та компанії, які братимуть у ній участь, і напрацювати чіткий план відбудови.

«Нам потрібен підхід у стилі Плану Маршалла, і нам слід розробити його разом. Відбудова України стосується не лише нашої країни, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць – те, як ми відбудуємо нашу країну, може також сприяти модернізації вашої інфраструктури та промисловості», – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що на відновлення України мають іти заморожені російські активи. Крім того, нашій державі потрібна чітка система відновлення – спеціальний фонд відновлення та фінансування на різних рівнях: для державного бюджету України та місцевих громад.

Окремо Глава держави акцентував, що Україна вже готується до зими. Президент подякував усім, хто допоміг пройти попередні три зими, та закликав і надалі працювати разом.

За словами Президента, на Конференції в Італії представлено понад 500 компаній, до підписання готові близько 200 угод на понад 10 млрд євро.

«І прошу: зосередьмося також на енергетиці. У Путіна є лише два реальних “союзники” – терор і зима. Ми маємо протистояти обом», – резюмував Володимир Зеленський.

Конференція з питань відновлення України, яка триває 10–11 липня в Римі, – уже четвертий міжнародний захід на підтримку відбудови нашої країни від наслідків повномасштабної російської агресії. Попередні конференції відбулися в Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024).

У заході беруть участь близько 4000 представників урядів, бізнесу, громадянського суспільства. Серед них – понад 100 глав держав і урядів та очільників міжнародних організацій.

За підсумками конференції будуть підписані нові фінансові та інвестиційні угоди, відбудеться запуск платформ для залучення приватного капіталу, поглиблення партнерства між урядами, бізнесом, міжнародними організаціями та українськими громадами.