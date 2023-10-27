Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, всі наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Звіт за цей день.

Спеціальна церемонія вшанування пам’яті наших полеглих героїв – Героїв України. Вручив рідним воїнів ордени «Золота Зірка». 21 воїн. Збройні Сили України, Служба безпеки України. Абсолютно віддані державі, своїм побратимам, своєму обов’язку перед Україною. Вічна їм пам’ять! Та вічна вдячність.

Провів сьогодні дві міжнародні розмови: з Прем’єр-міністром Великої Британії та з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів. Говорили про наш спільний захист міжнародного права, про реалізацію Формули миру та зустріч радників на Мальті, яка почнеться вже завтра, і про те, що можна зробити, щоб не допустити масштабної війни на Близькому Сході та більшої катастрофи для людей.

Обговорили з Прем’єр-міністром Сунаком спільні подальші кроки для посилення нашої оборони. Зокрема, це ППО та антидронові засоби.

І є дуже потужний пакет від Німеччини – саме те, про що ми домовлялися з паном канцлером. Перед зимою – ППО, іще одна система «Айріс-Т», ракети до ППО, снаряди для артилерії, радари. Це значно допоможе нашим воїнам і захисту наших міст. Дякую, Олафе, тобі!

Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Куп’янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Мар’їнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони й наших наступальних дій. Зокрема, далекобійною зброєю та ракетами. Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба.

Провів нараду щодо укриттів – забезпечення їхньої готовності й доступності для людей. Ті завдання, які ставилися, ті результати, які досягнуті. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні. Створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Ми маємо продовжувати цю роботу.

І ще одне.

Сьогодні – День української писемності та мови. Як і завжди, багатьох у цей день об’єднав радіодиктант національної єдності. І хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато Україна, українська мова, всі наші українські люди витримали, змогли, пройшли, пережили й зробили для того, щоб Україна завжди була вільною та одного дня відзначила свою перемогу. Свою. Омріяну.

Я вдячний усім, хто воює й працює заради нашої держави й нашої незалежності!

Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя заради України!

Слава Україні!