Хочу подякувати всім нашим захисникам неба: їхній результат – це результат для всієї держави, це порятунок для наших людей, для наших міст – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька підсумків цього дня.

Перше. Я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які щоночі й щодня на бойовому чергуванні. Тільки «шахедів» за ніч на сьогодні вдалося збити 16.

Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам і воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли в них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури.

Звичайно, дякую й усім у світі, хто допомагає.

Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої ППО збільшуються.

Звичайно, це ще не сто відсотків захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави.

Я дякую всім, хто ефективний у цьому.

Друге за сьогодні. Це День радіо, телебачення та звʼязку. День особливий. Який поєднує і творчі професії, і багато технічної, організаційної роботи. Поєднує тих, хто в кадрі й за кадром. Хто в ефірі й без кого жоден ефір неможливий.

Я вітаю працівників і працівниць усієї галузі з цим днем і щиро дякую за те, що жодного дня повномасштабної війни Україна не залишалась без інформації. І зв’язок – навіть коли окупанти його порушували – завжди відновлювався.

Під обстрілами та в деокупованих районах, в усіх містах і громадах завжди є ті, хто працює заради поінформованості українців, заради звʼязку для наших людей, заради того, щоб світ знав і розумів Україну й те, чого ми прагнемо.

Сьогодні провів кілька зустрічей із медійниками. Онлайн зустрівся з журналістами, редакторами, продюсерами – загалом із працівниками каналів, які забезпечують роботу інформаційного марафону «Єдині новини». Це дуже важливий елемент нашої незламності та нашої єдності.

Подякував за цю роботу, за енергію й зусилля, що спрямовані в інтересах усього суспільства – поінформованості людей і захисту від російської дезінформації. І також зустрівся – вже офлайн, особисто – із журналістами, які працюють для провідних закордонних медіа, інформаційних агенцій, англомовних українських видань та радіо. Це була тривала й дуже продуктивна, цікава розмова. Я вдячний за кожне запитання, майже всі вони були непростими. Деякі речі, про які говорили журналісти сьогодні, обов’язково зробимо. Передусім це стосується доступу медіа до фронту – можливості висвітлювати більше фронтових подій. Але, звичайно, й усі інші теми, які звучали, отримають продовження у відповідних рішеннях.

Ще одне.

Україну відвідав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Це його перший робочий візит на цій посаді. Візит в Україну. Я вдячний за увагу до нашої держави, до наших людей і за цей сигнал світові.

Сигнал, що, допомагаючи Україні, допомагаєш глобальній стабільності.

Ми говорили і про фронт, про зброю для наших воїнів, про деякі дуже важливі й чутливі питання міжнародних відносин. Хороша зустріч.

Цими днями відбувся й важливий міжнародний захід парламентського рівня – Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва. Саміт в Україні. Я вдячний Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку за організацію саміту. Звернувся до його учасників. І вважаю, що нам усім варто приділяти більше уваги тому, що Україні вдалося в Чорному морі.

Наша держава принципово змінила ситуацію в Чорному морі – Росія втратила контроль. Та й загалом втратила надію зберегти для себе Чорне море саме як плацдарм для агресії проти інших народів. Зробимо все, щоб посилити цей результат.

Слава всім, хто б’ється та працює заради України й нашої незалежності! Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!